Москва12 сенВести.Каково значение Ирана для меняющейся новой логистики Евразии, рассказал ИС "Вести" профессор кафедры экономики и экономической географии стран Азии и Африки ИСАА МГУ Ренат Карамузов.
В условиях изменения глобальных торговых путей Иран становится центральным связующим звеном между Россией, Центральной Азией и рынками Индийского океана. Однако текущие военные действия в регионе создают серьезные логистические препятствия и угрожают развитию транспортной инфраструктуры. указал он.
Это весьма чувствительно. Согласно циркулирующим сейчас оценкам, к концу 2026 года в результате боевых действий в Персидском заливе, объем перевозок через Иран в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг" сократится примерно на четверть, а может, даже больше … Не вызывает сомнений, что Международный транспортный коридор и, в частности, его иранский участок развивались бы бурно, если бы не война ... "Север-Юг" позволяет значительно сократить до двух недель сроки перевозки грузов из Индийского океана в Европу. И также не вызывает сомнений, что продолжалась бы модернизация, реконструкция портов Каспийских стран-участницсказал Карамузов
Афганистан может сыграть важную роль в развитии МТК "Север-Юг". Россия намерена упростить перевозки по "Север-Югу".