В МГУ рассказали, что эскалация в Иране угрожает развитию логистики Евразии Эксперт: эскалация в Иране угрожает работе коридора "Север-Юг"

Москва12 сен Вести.Каково значение Ирана для меняющейся новой логистики Евразии, рассказал ИС "Вести" профессор кафедры экономики и экономической географии стран Азии и Африки ИСАА МГУ Ренат Карамузов.

В условиях изменения глобальных торговых путей Иран становится центральным связующим звеном между Россией, Центральной Азией и рынками Индийского океана. Однако текущие военные действия в регионе создают серьезные логистические препятствия и угрожают развитию транспортной инфраструктуры. указал он.

Это весьма чувствительно. Согласно циркулирующим сейчас оценкам, к концу 2026 года в результате боевых действий в Персидском заливе, объем перевозок через Иран в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг" сократится примерно на четверть, а может, даже больше … Не вызывает сомнений, что Международный транспортный коридор и, в частности, его иранский участок развивались бы бурно, если бы не война ... "Север-Юг" позволяет значительно сократить до двух недель сроки перевозки грузов из Индийского океана в Европу. И также не вызывает сомнений, что продолжалась бы модернизация, реконструкция портов Каспийских стран-участниц сказал Карамузов

Афганистан может сыграть важную роль в развитии МТК "Север-Юг". Россия намерена упростить перевозки по "Север-Югу".