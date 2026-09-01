Москва1 сен Вести.Эскалация конфликта заставляет Иран искать новые пути для защиты, сообщил ИС "Вести" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

Иран заинтересован в защите своего неба, которое подвергается постоянным атакам. Поэтому страна уделяет особое внимание внедрению систем противовоздушной обороны (ПВО), отметил он.

Все это заставляет еще больше задумываться и искать пути для того, чтобы защищать свои объекты рассказал он

Также Шугаев заявил, что главное направление в отношениях России и Ирана - экспорт ПВО.