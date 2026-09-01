Москва1 сен Вести.Турецкие и индийские специалисты довольны системой противовоздушной обороны (ПВО) С-400, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев журналисту Александру Юнашеву.

Мы точно знаем, что турецкие специалисты высоко оценивают эту систему... С-400 себя проявила весьма и весьма эффективно на многих театрах военных действий. В том числе и наши индийские партнеры очень довольны