Турция продолжает переговоры с третьими странами по вопросу С-400 Турция продолжает переговоры с третьими странами по вопросу реэкспорта С-400

Москва21 июл Вести.Турция продолжает вести переговоры с третьими странами насчет реэкспорта купленных у России зенитных ракетных систем С-400. Об этом со ссылкой на главу Минобороны Яшара Гюлера сообщила газета Türkiye.

По ее данным, министр ответил на письменные запросы депутатов парламента о возможности устранить преграды для возвращения Анкары в программу США по производству американского истребителя F-35, которые возникли после приобретения российской системы ПВО С-400.

В рамках продолжающегося процесса с США в военно-политической сфере, набирающего позитивную динамику, ведется поиск решений путем взаимопонимания и сотрудничества по вопросам, доставшимся из прошлого и также касающихся третьих стран приводит Türkiye высказывания главы Минобороны

По данным турецких СМИ, С-400 перепроданы Турцией одной из стран Персидского залива. В числе наиболее вероятных покупателей назывались ОАЭ и Катар.

Контракт на поставку Турции зенитно-ракетных комплексов С-400 был подписан в 2017 году. Поставки начались в 2019, контракт был окончательно закрыт в 2020 году. Сразу после покупки комплексов США ввели против Турции санкции, заявив, что не потерпят значительных сделок с российскими оборонным и разведывательным секторами и исключили Турцию из программы США по созданию истребителей F-35.