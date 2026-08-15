В США заявили, что Вашингтон хочет перенять опыт России с ПВО Military Watch: США хотят перенять опыт России с ПВО

Москва15 авг Вести.США хотят разработать новое поколение высокомобильных радаров противовоздушной обороны (ПВО), используя опыт России в этой сфере, заявило издание Military Watch.

Вашингтон задумался об изучении и применении российского опыта после того, как США и их союзники потеряли ряд радиолокационных установок в ходе конфликта США и Израиля с Ираном.

Требование к более мобильным радарам имеет явную параллель с российским семейством С-300 и С-400, которые с самого начала проектировались как дорожно-мобильная система ПВО, а их радары, командные элементы и пусковые установки монтируются на высокомобильных машинах. Ожидается, что новый американский подход отодвинет противовоздушную оборону от традиционной западной концепции автономной батареи, сделав радары узлами более широких сетей, как это происходит в России говорится в публикации

Ранее Пентагон выдвинул американским военным предприятиям требование ускорить выпуск вооружений и боеприпасов для армии США. Отмечается, что Вашингтон принял эти меры в том числе из-за дефицита оружия и боеприпасов, возникшего из-за конфликта с Ираном.