Москва16 июн Вести.Военные действия между Ираном и Соединенными Штатами постепенно завершаются, и России необходимо сделать определенные выводы из ближневосточного конфликта. В частности, один из главных уроков – это резкое наращивание возможностей Воздушно-космических сил РФ. Об этом заявил военный эксперт, полковник Михаил Ходаренок в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По мнению эксперта, России предстоит большая работа по совершенствованию авиационных средств поражения.

Например, один, наверное, из главных уроков, на мой взгляд, – все-таки нам надо резко усилить возможности наших воздушно-космических сил: и в плане орбитальной группировки космических аппаратов, и в плане боевого и численного состава авиации, особенно некоторых ее родов сил, в частности дальней авиации сообщил Ходаренок

При этом не стоит забывать и о роли сухопутных войск, которые должны принести убедительную победу в любом конфликте, отметил военный эксперт.

Геополитическая неудача Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, а ведь ее именно так стоит расценивать, … где просто не удалось сломать соперника, не удалось одержать какую-то убедительную победу, … [потому что] совершенно невозможно выиграть войну без введения в действие крупных группировок сухопутных войск, а этого не произошло добавил Ходаренок

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс раскрыл некоторые подробности согласованного меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Он отметил, что меморандум представляет собой небольшой документ, который носит общий характер. Также Вэнс допустил возможность возобновления ударов по Ирану, если Исламская Республика нарушит договоренности, достигнутые с США.