Москва29 апрВести.США не смогут одержать победу в конфликте с Ираном, не задействовав сухопутные войска, заявил ИС "Вести" военный эксперт, полковник Михаил Ходаренок.
По его словам, наблюдающееся сейчас усиление военно-транспортной авиации в ближневосточном регионе не сможет повлиять на расклад сил. Также нерелевантны и сообщения об армейской группировке в 50 тысяч человек.
Что такое 50 тыс человек? Это армейский корпус с развернутыми тылами и частями технического обеспечения. Ну тогда вопрос к военно-политическому руководству США: вы что, рассчитываете армейским корпусом покорить 90-миллионную страну большой площади?заметил он
Ходаренок добавил, что сил и средств для эскалации военных действий в регионе у США недостаточно.
Без действия группировок сухопутных войск победы в этом вооруженном конфликте Вашингтону просто не добиться. Почему так вышло? Отказал стратегический глазомер, неправильно оценили обстановку. Противник показался с существенно большими возможностями, чем поначалу сочли в кабинетах Белого дома. И как выйти теперь из этой ситуации без существенного ущерба для имиджа, без репутационных потерь [для США] - непонятнозаявил Ходаренок
Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что конфликт с Ираном стал ловушкой для США. По его мнению, в Вашингтоне должны понять, что запугать Иран не удастся.