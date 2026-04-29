Ходаренок: без сухопутных войск США не добьются победы в конфликте с Ираном

Победу США в конфликте с Ираном назвали невозможной без сухопутных войск Ходаренок: без сухопутных войск США не добьются победы в конфликте с Ираном

Москва29 апр Вести.США не смогут одержать победу в конфликте с Ираном, не задействовав сухопутные войска, заявил ИС "Вести" военный эксперт, полковник Михаил Ходаренок.

По его словам, наблюдающееся сейчас усиление военно-транспортной авиации в ближневосточном регионе не сможет повлиять на расклад сил. Также нерелевантны и сообщения об армейской группировке в 50 тысяч человек.

Что такое 50 тыс человек? Это армейский корпус с развернутыми тылами и частями технического обеспечения. Ну тогда вопрос к военно-политическому руководству США: вы что, рассчитываете армейским корпусом покорить 90-миллионную страну большой площади? заметил он

Ходаренок добавил, что сил и средств для эскалации военных действий в регионе у США недостаточно.

Без действия группировок сухопутных войск победы в этом вооруженном конфликте Вашингтону просто не добиться. Почему так вышло? Отказал стратегический глазомер, неправильно оценили обстановку. Противник показался с существенно большими возможностями, чем поначалу сочли в кабинетах Белого дома. И как выйти теперь из этой ситуации без существенного ущерба для имиджа, без репутационных потерь [для США] - непонятно заявил Ходаренок

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что конфликт с Ираном стал ловушкой для США. По его мнению, в Вашингтоне должны понять, что запугать Иран не удастся.