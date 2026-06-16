Москва16 июнВести.Американский вице-президент Джей Ди Вэнс допустил возможность возобновления ударов по Ирану и его блокаду, если Исламская Республика нарушит договоренности, которых она достигла с США.
Соответствующее заявление политик сделал в беседе с телеканалом Fox News.
Это может бытьсказал Вэнс
По его словам, все козыри сейчас в руках у США. В случае несоблюдения Тегераном договоренностей, Вашингтон сделает соответствующие выводы и примет меры, адекватные ситуации.
Это может означать возвращение блокады. Это может означать многое... И если они (Иран - прим. ред.) не будут соблюдать договоренности, мы решим, что предпринятьзаявил вице-президент США
Ранее Вэнс в интервью NBC News отметил, что хочет процветания Ирана, но только в случае отказа Исламской Республики от разработки ядерного оружия.
По словам вице-президента США, меморандум о взаимопонимании с Ираном носит общий характер и представляет собой небольшой по объему документ. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен на этой неделе обнародовать текст документа. По мнению Вэнса, так общественность увидит, что ближневосточный регион вскоре будет более безопасным.