Politico: вину за срыв меморандума США и Ирана могут возложить на Вэнса

Вэнс может стать козлом отпущения в случае срыва меморандума США и Ирана Politico: вину за срыв меморандума США и Ирана могут возложить на Вэнса

Москва12 июл Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать одним из главных ответственных в случае срыва американо-иранского диалога и несоблюдения Исламабадского меморандума. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

По словам бывшего сотрудника Белого дома, Вэнс был ключевым участником переговоров с Тегераном.

Именно он рискует больше всех. Этот меморандум о взаимопонимании, судя по всему, обернется провалом, и ответственность за него лежит на нем приводит издание слова источника

Собеседник Politico также заявил, что нарушение положений меморандума было практически неизбежным, поскольку в документ не вошли ключевые вопросы, в том числе условия прекращения огня Израилем в Ливане и контроль над Ормузским проливом.

Другой источник газеты отметил, что первоначальные сомнения Вэнса относительно готовности Ирана выполнять условия соглашения укрепили его политические позиции. Однако многие республиканцы, по его оценке, считают, что именно вице-президент окажется среди виноватых в случае дальнейшей эскалации конфликта и экономических последствий.

В ночь на среду американские военные начали серию ударов по Ирану. Центральное командование ВС США заявило, что операция стала ответом на действия Тегерана против коммерческих судов, проходивших через Ормузский пролив. В свою очередь Иран сообщил об ударах по американским базам в четырех странах.