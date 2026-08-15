В Пентагоне задумались о создании мобильных радаров для ПВО, как у России MWM: США хочет разработать радары ПВО с оглядкой на российские системы С-300

Москва15 авг Вести.Пентагон потерял радары для ПВО на три миллиарда долларов во время конфликта с Ираном, после чего в США задумались о создании новых мобильных систем, похожих на российские комплексы С-300 и С-400. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Издание уточняет, что Иран только за первую неделю конфликта с США уничтожил два радара AN/TPY-2 системы THAAD, каждый из которых стоил более миллиарда долларов, а также радары AN/TPS-59 и AN/FPS-132. Чтобы не допускать таких убытков в будущем, в Пентагоне рассматривают переход на российскую модель организации систем ПВО.

Новый подход предполагает отказ от традиционной западной концепции автономной батареи. Вместо этого радары становятся узлами в широких сетях, как в России: мобильный датчик может обнаружить цель и передать данные на удаленные пусковые установки, оставаясь физически отделенным от перехватчиков пишет издание

Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) целенаправленно наносил удары по местам дислокации американских радаров в июле 2026 года во время горячей фазы противостояния Тегерана и Вашингтона.