Москва29 июл Вести.Иран увеличивает производство важнейших видов вооружений, уделяя особое внимание ракетным системам и средствам морского базирования, заявил исполняющий обязанности министра обороны Ирана бригадный генерал Маджид Эбнолреза агентству Tasnim.

Линии по производству оружия на оборонных предприятиях работают активнее, чем когда-либо. Американские удары по стратегическим оборонным объектам не смогли остановить производство оружия в Иране приводит Tasnim слова Эбнолрезы

Пентагон заявил ранее, что военная промышленность Ирана в значительной степени разрушена, а мощности по производству баллистических ракет уничтожены.