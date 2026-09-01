11:37 01 сентября 2026 11:45 01.09.2026Сергей КузнецовПолитикаГлава ФСВТС Шугаев: главное направление в отношениях с Ираном - экспорт ПВОГлава ФСВТС Шугаев: главное направление в отношениях с Ираном - экспорт ПВОСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмЧитайте такжеВ России с 1 сентября изменились правила перевозки в такси04:35 В Польше сообщили о перехвате российского Ил-20 над Балтийским морем01:25 Минобороны пожелало россиянам спокойной ночи строкой из песни Цоя22:28 31 авгПесков: Кремль готов к переговорам с Зеленским и ждет его18:54 31 авгПутин высказался о завершении конфликта на Украине18:00 31 авгРоссияне несут куриц в МФЦ из-за новых требований Россельхознадзора16:32 31 авгЦБ РФ перенесет начало действия измененной ключевой ставки14:30 31 авгПольских спортсменов могут не допустить к Олимпиаде, названы причины13:28 31 авгПолитикаВоенныеФСВТС01.09.2026