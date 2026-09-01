11:37 01 сентября 2026 Сергей Кузнецов Политика

Глава ФСВТС Шугаев: главное направление в отношениях с Ираном - экспорт ПВО Глава ФСВТС Шугаев: главное направление в отношениях с Ираном - экспорт ПВО