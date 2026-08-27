Москва27 авг Вести.Ситуация в экономике Ирана уже близка к критической, однако поскольку страна понимает, что от исхода переговоров с США зависит ее выживание, она не готова соглашаться на условия Вашингтона. Таким мнением с ИС "Вести" поделился генеральный директор компании "Союз Страхование" Олег Ханин.

Он напомнил, что переговорная позиция Ирана напрямую влияет на весь мир, поскольку Ормузский пролив остается перекрытым, а товары продолжают дорожать.

Иран сейчас торгуется не только за судоходный коридор, а за новый режим своего выживания и за свою идентичность и за будущее своей страны, потому что все-таки экономика выжита … Я не скажу, что это критично, но тем не менее он уже близок, этот коридор критичности. И, конечно же, сейчас они там торгуются за каждый цент, да, и выжимают условия по максимуму. Но мне видится так, что все-таки стороны пока еще не пришли к каким-то вот все-таки кризисным точкам, когда они уже будут соглашаться на любые условия. Это значит для всех нас, для всего мира, что пролив пока что не возобновит свои прежние мощности, а значит, товары всего мира будут продолжать дорожать рассказал Ханин

Ранее сообщалось, что на фоне продолжения переговорного процесса по Ормузскому проливу цена на баррель нефти Brent подешевела до $86,47. Фьючерсы на нефть WTI подешевели до $80,55 за баррель.