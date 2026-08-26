Нефть Brent подешевела до $86,5 за баррель на фоне договоренностей по Ормузу Стоимость нефти Brent снизилась на 2,38%, WTI - на 2,2%

Москва26 авг Вести.Цены на нефть эталонных марок снижаются в среду на фоне признаков прогресса в вопросе открытия Ормузского пролива, следует из данных биржевых торгов.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12.50 мск подешевели на 2,11 доллара, или 2,38%, до 86,47 доллара за баррель. Накануне стоимость марки снизилась более чем на 3%.

Кроме того, октябрьские фьючерсы на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,81 доллара, или 2,2%, - до 80,55 доллара за баррель.

Снижение котировок происходит на фоне договоренностей Ирана и Омана о временном маршруте движения судов через Ормузский пролив. О соответствующем решении во вторник сообщил МИД Ирана.