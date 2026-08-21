Москва21 авг Вести.Число кораблей, проходящих через Ормузский пролив, в четверг сократилось вдвое относительно предыдущих суток. По этой водной артерии проследовали лишь семь судов с сырьевыми грузами - на фоне усиливающихся опасений за безопасность судоходства на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на аналитическую компанию Kpler.

Согласно данным экспертов, четыре судна вошли в пролив, а три покинули его. Крупных нефтеналивных танкеров или газовозов для перевозки сжиженного природного газа среди них не оказалось, однако по иранскому маршруту транзитом прошел очень крупный газовоз с грузом пропана и бутана.

Как писала The Wall Street Journal со ссылкой на спутниковые данные, в июле через пролив ежедневно проходило в среднем 26 судов, что в пять раз меньше показателей до начала конфликта.

Сложившаяся обстановка вокруг Ормузского пролива дополнительно ослабила надежды на заключение соглашения о его полном открытии. Котировки фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE поднимались выше 94 долларов за баррель - впервые с 24 июля текущего года, о чем свидетельствуют данные торгов.

Военную операцию против Ирана США и Израиль начали 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран заключили меморандум о взаимопонимании, предполагавший незамедлительное прекращение боевых действий на всех направлениях, включая Ливан. Тем не менее в ночь на 8 июля США вновь нанесли масштабные удары по Ирану, обвинив республику в несоблюдении договоренностей относительно Ормузского пролива.