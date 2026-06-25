FT: страхование судов в Ормузском проливе подешевело более чем вдвое

Стоимость страхования судов в Ормузском проливе резко снизилась FT: страхование судов в Ормузском проливе подешевело более чем вдвое

Москва25 июн Вести.Стоимость страхования судов, проходящих через Ормузский пролив, за последние дни снизилась более чем в два раза на фоне сохранения режима прекращения огня между США и Ираном. Об этом сообщает газета Financial Times.

По данным издания, страховые премии по военным и связанным с конфликтами рискам сократились примерно с 5% до 2% от стоимости судна с учетом предоставляемых скидок. Для крупных нефтяных танкеров это означает уменьшение расходов на страхование на сотни тысяч долларов.

Как отмечает Financial Times, снижение тарифов началось после ослабления напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Ранее стоимость страхования резко выросла на фоне атак на суда в районе Ормузского пролива, а для отдельных танкеров достигала миллионов долларов в неделю.

Несмотря на позитивную динамику, участники рынка сохраняют осторожность. По словам собеседников издания, стоимость страхования грузов от военных рисков пока остается практически неизменной. Кроме того, в ряде районов маршрутов через Ормузский пролив продолжают поступать сообщения о потенциальной минной опасности.

Эксперты считают, что дальнейшая динамика страховых ставок будет зависеть от развития ситуации с безопасностью судоходства в регионе и устойчивости достигнутой деэскалации.

Ранее Иран сообщил США, что не взимает плату с кораблей, проходящих через Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп отметил, что, если эта информация не соответствует действительности, переговоры будут прекращены.