Иранские военные атаковали 19 судов в Ормузском проливе за двое суток Военные Ирана атаковали 19 судов в Ормузском проливе за двое суток

Москва27 сен Вести.Иранские военные атаковали в общей сложности 19 судов в Ормузском проливе за последние двое суток, сообщило агентство Fars.

По информации журналистов, в прошлую ночь военные Ирана ударили по семи торговым судам, а в ночь до этого - еще по двенадцати. Уточняется, что все они были атакованы при попытки пересечь пролив.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о "рекордном" объеме нефти, которую судам удалось перевезти через Ормузский пролив. По его утверждению, этот объем превысил показатели до начала конфликта с Ираном.