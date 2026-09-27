Трамп заявил о рекордном объеме нефти, перевезенном через Ормузский пролив ночью Трамп: ночью через Ормузский пролив перевезли рекордное количество нефти

Москва27 сен Вести.Рекордный объем нефти перевезли через Ормузский пролив прошлой ночью, заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, показатель превысил объемы до начала войны с Ираном.

Прошлой ночью мы вывезли через Ормузский пролив рекордный объем нефти — больше, чем вывозили до войны сказал Трамп перед вылетом в штат Иллинойс

При этом он не уточнил, сколько именно было вывезено топлива.

Американский лидер спрогнозировал, что в ближайшее время война с Ираном закончится, и цены на нефть пойдут вниз.

Ранее в Минэнерго США рассказали, что через Ормузский пролив в день проходят почти 13 миллионов баррелей нефти.