Москва27 сенВести.Рекордный объем нефти перевезли через Ормузский пролив прошлой ночью, заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, показатель превысил объемы до начала войны с Ираном.
Прошлой ночью мы вывезли через Ормузский пролив рекордный объем нефти — больше, чем вывозили до войнысказал Трамп перед вылетом в штат Иллинойс
При этом он не уточнил, сколько именно было вывезено топлива.
Американский лидер спрогнозировал, что в ближайшее время война с Ираном закончится, и цены на нефть пойдут вниз.
Ранее в Минэнерго США рассказали, что через Ормузский пролив в день проходят почти 13 миллионов баррелей нефти.