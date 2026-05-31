Дилемма по иранскому конфликту: за кулисами идут споры о деньгах и уране

Москва31 мая Вести.В переговорном процессе по иранскому конфликту пока наблюдается состояние неопределенности. Основной спор разворачивается вокруг денег и урана, заявил в эфире "Соловьёв Live" для ИС "Вести" журналист и политолог Юрий Светов.

Прогресс в переговорах какой-то есть в том смысле, что мы раньше от иранских представителей слышали, что никаких переговоров не ведется и ничего не будет. Но переговоры ведутся и подключился, судя по всему, к ним верховный руководитель Ирана. Значит, какие-то подвижки есть. Спор идет, как я понимаю, вокруг двух вещей – деньги и уран. Говоря в упрощенном виде, американцы настаивают на схеме решения вопроса по урану, Ормузскому поливу, а потом замороженные деньги [будут переданы] Ирану. Иран говорит: сначала деньги, потом Ормузский пролив, а потом когда-нибудь уран заявил эксперт

При этом по ядерной программе Ирана сторонам не удается достичь компромисса. Более того, США не желают, чтобы РФ или Китай помогали в данном вопросе иранской стороне.

Компромиссом не пахнет, потому что американцам не хочется, чтобы Китай или Россия показали себя той страной, которую они вынуждены как-то просить о разрешении иранского конфликта. Там [в США] разыгрываются свои внутренние истории полагает эксперт

По мнению Светова, президенту США Дональду Трампу может быть выгодно состояние неопределенности по Ирану, чтобы тем самым "замылить" ситуацию внутри Штатов.

Может быть, Трампу выгоден этот длящийся конфликт. Там внимание на него обращено, другие моменты как-то уходят из поля зрения. Я не думаю, что это все так однозначно [с ноябрьскими выборами в США]. Из-за того, что это было в предыдущие периоды, когда действующий президент и его партия могли проиграть промежуточные выборы, здесь события могут развернуться совершенно иначе, и торг, который ведет команда Трампа, для него исходит именно из внутренних побуждений. Что ему выгоднее: продолжать торговаться с Ираном или нанести очередной удар по Ирану? От этого идет разговор. Они же не думают о жертвах мирных жителей, о том, что будет вообще с Ближним Востоком потом, после всех этих ударов. Он решает свои внутренние задачи полагает Светов

На днях президент США Дональд Трамп в своем посте в социальной сети Truth Social призвал Иран согласиться никогда не иметь ядерного оружия и немедленно открыть Ормузский пролив.

Кроме того, как сообщила газета The New York Times, Трамп ужесточил условия соглашения между США и Ираном по прекращению конфликта. На данный момент, о каких именно изменениях в соглашении по Ирану идет речь, неизвестно.

Американо-израильская операция против Ирана началась 28 февраля. В ходе атак по Ирану были убиты ключевые фигуры руководства исламской республики. В ответ на агрессию Иран нанес ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке. В апреле 2026 года Вашингтон и Тегеран объявили, что достигли соглашения о прекращении огня, однако постоянный мирный договор не был заключен. Чтобы усилить давление на Иран, США объявили о военно-морской блокаде иранских портов.