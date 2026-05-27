Трамп выступил против вывоза иранского обогащенного урана в РФ или КНР Трамп выступил против вывоза иранского обогащенного урана в РФ или КНР

Москва27 мая Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится идея того, что Россия или Китай забирают иранские запасы высокообогащенного урана. Об этом сообщает агентство Reuters.

Трамп в среду заявил, что он еще не удовлетворен сделкой с Ираном, добавив, что США не обсуждают смягчение санкций в отношении этой страны.

Выступая перед журналистами на заседании в Белом доме, Трамп заявил, что Иран хочет заключить сделку.

Иран очень хочет заключить сделку. Пока им это не удалось... нас это не устраивает. Либо мы будем удовлетворены, либо нам придется просто закончить начатое сказал Трамп

Он также заявил, что ему не нравится идея того, что Россия или Китай могут забрать себе иранские запасы высокообогащенного урана.

Нет, меня бы это не устроило, мне бы этого не хотелось сказал он

Война США и Израиля с Ираном началась 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе. В прошлом месяце Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, но до сих пор не могут выработать постоянный мирный договор.

Одну попытку похитить иранский обогащенный уран США предпринимали в начале апреля. Однако она провалилась, американцы потеряли несколько транспортных самолетов и вертолетов. А историю о том, что они якобы прилетели спасать сбитого пилота США, придумали уже тогда, чтобы прикрыть катастрофически провалившийся рейд, считают эксперты.