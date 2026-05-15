Трамп: если Иран сам не передаст запасы урана, Вашингтон сам придет за ним

Трамп пригрозил Ирану новой операцией в случае, если тот не передаст уран Трамп: если Иран сам не передаст запасы урана, Вашингтон сам придет за ним

Москва15 мая Вести.Если Иран не передаст США запасы обогащенного урана, то американцы сами за ним придут. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Он выразил уверенность, что рано или поздно Вашингтон получит уран Ирана.

В нужный момент мы либо войдем туда (за ураном – прим. ред​​​.), либо получим его. … Думаю, мы, вероятно, его получим. Но если мы его не получим, то мы зайдем сказал Трамп журналистам

Одну попытку "прийти за ураном" США все-таки предпринимали в начале апреля. Однако она провалилась, американцы потеряли несколько транспортных самолетов и вертолетов. И тогда, чтобы прикрыть катастрофический рейд, США придумали историю о том, что они якобы прилетели спасать сбитого пилота.

Война США и Израиля с Ираном началась 28 февраля. В прошлом месяце Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, но до сих пор не могут выработать постоянный мирный договор. Переговоры, проводимые при посредничестве Пакистана, были приостановлены после того, как Иран и США на прошлой неделе отклонили последние предложения друг друга.

Как заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, Тегеран не доверяет США и заинтересован в переговорах с Вашингтоном только в том случае, если они будут серьезными.