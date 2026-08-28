Дипломат указал на ведущую роль Ирана на Ближнем Востоке после агрессии США Эксперт заявил, что Иран стал ведущей державой в регионе после агрессии США

Москва28 авг Вести.Силы Ирана со времени вооруженной агрессии Соединенных Штатов кратно возросли, что сделало Исламскую Республику ведущей региональной державой. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил дипломат, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

Укреплению роли Ирана в регионе способствовала бездумная военная кампания США и Израиля, в ходе которой был убит верховный руководитель Исламской Республики аятолла Али Хаменеи, подчеркнул эксперт.

Все это привело к тому, что силы Ирана неимоверно возросли, и Иран стал региональной ведущей державой. Все, кто когда-то молился на Америку в зоне Персидского залива, они увидели это. А там еще, так сказать, и Китай говорит: "А теперь мы будем нефтью с вами торговать не в долларах, а в юанях". И это меняет картину не только военную в этом регионе, но и экономическую объяснил дипломат

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов вернуться к переговорам с Вашингтоном в случае отказа от давления со стороны США. Иранский министр призвал американскую администрацию вести диалог на основе взаимного уважения, а также признавать права Ирана и соблюдать взятые на себя обязательства.