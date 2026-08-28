Тегеран назвал условие для возвращения к переговорам с Вашингтоном

Иран заявил о готовности возобновить диалог с США при отказе от давления Тегеран назвал условие для возвращения к переговорам с Вашингтоном

Москва28 авг Вести.Иран допускает возможность вернуться к переговорам с США в случае отказа от давления. Об этом заявил министр иностранных дел республики Аббас Аракчи.

В соцсети X иранский министр призвал американскую администрацию вести диалог на основе взаимного уважения, а также признавать права Ирана и соблюдать взятые на себя обязательства.

Вернуть дипломатию в конструктивное русло вполне реально. Для этого США должны осознать один простой факт: давление не работает написал Аракчи

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что между Ираном и США в данный момент не ведутся переговоры.

Тем временем президент США Дональд Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана, которая призвана привести страну к глобальной изоляции. Очередные санкции направлены против зарубежных каналов финансирования Исламской Республики.