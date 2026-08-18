Аракчи заявил, что США умоляют Иран вернуться к переговорам

Глава МИД Ирана Аракчи: США умоляют Тегеран о переговорах Аракчи заявил, что США умоляют Иран вернуться к переговорам

Москва18 авг Вести.Вашингтон умоляет Тегеран возобновить переговоры, но уже на тех условиях, которые выдвигает иранская сторона, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Сейчас Америка умоляет нас о переговорах на наших условиях приводит его слова "Аль-Джазира"

По мнению Аракчи, Иран вышел победителем из противостояния с США, а потому 13 из 14 условий меморандума о взаимопонимании, который заключили стороны, были в иранскую пользу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран стремится заключить сделку, но не согласен на условия, которые диктует американская сторона.

Как пишет агентство Reuters, в случае провала переговоров Иран пригрозил прорвать американскую морскую блокаду. Согласно источникам агентства, атака произойдет, если Соединенные Штаты не смогут в полной мере выполнить условия временного мирного соглашения в течение нескольких недель.