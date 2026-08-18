США вернутся к переговорам с Ираном, когда решат, что Тегеран готов к сделке

США возобновят переговоры с Ираном, когда решат, что Тегеран готов к сделке США вернутся к переговорам с Ираном, когда решат, что Тегеран готов к сделке

Москва18 авг Вести.Президент США Дональд Трамп поставил условия для возврата к переговорам с Ираном - американская делегация сможет вернуться к диалогу, если Тегеран согласится на сделку на выгодных для Вашингтона условиях. Об этом сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источник.

Президент Дональд Трамп попросил переговорную команду США повременить с переговорами с Ираном до тех пор, пока Тегеран не будет готов заключить соглашение передает телеканал со ссылкой на американское официальное лицо

Собеседник "Аль-Джазиры" заявил, что в последнее время Вашингтон и Тегеран вели "положительные переговоры", но президент США решил подождать более подходящего времени.

Источник также заявил, что внутри администрации США нет внутренних противоречий относительно диалога с Ираном.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не ведет и не планирует переговоров с Тегераном, а морская блокада Ирана остается в силе.