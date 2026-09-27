Трамп заявил, что переговоры с Тегераном пройдут на следующей неделе Трамп анонсировал новый раунд переговоров США с Ираном на следующей неделе

Москва27 сен Вести.США проведут очередной раунд переговоров с Ираном на следующей неделе, заявил в интервью порталу Axios глава Белого дома Дональд Трамп.

По его словам, Тегеран заинтересован в заключении соглашения, однако предложенные условия Вашингтон не устраивают.

Я ожидаю, что [на следующей неделе] состоятся очередные переговоры с Ираном. Они хотят заключить сделку, но это не та сделка, на которую я готов пойти заявил американский лидер

Трамп добавил, что на подобное соглашение американская сторона, возможно, согласилась бы год назад. При этом он считает, что Иран переоценил свои возможности.

Ранее президент США отверг предложение Тегерана по восстановлению движения судов в Ормузском проливе. Он не раскрыл, почему принял такое решение.