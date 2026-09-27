МИД Швейцарии объяснил, что значит провал референдума о нейтралитете Кассис: отказом от ужесточения нейтралитета Швейцария сохранила свободу действий

Москва27 сен Вести.Провал референдума об ужесточении нейтралитета Швейцарии означает, что страна сохранила за собой свободу действий, заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис.

В то же время, настоял он, результаты голосования не означают полного отказа от нейтральной политики.

Швейцария выбрала нейтралитет, который доказал свою эффективность. Швейцария сохраняет за собой свободу действий для защиты своей безопасности, независимости и процветания сказал Кассис

Ранее жители Швейцарии проголосовали против инициативы по закреплению в конституции страны нейтралитета конфедерации как "постоянного и вооруженного", а также против запрета на вступление в любые военные альянсы и против отказа от санкций в отношении воюющих государств. В случае успеха референдума Швейцария, например, не смогла бы вступить в НАТО.

С 2022 года Швейцария присоединилась к части антироссийских санкций ЕС. На территории конфедерации арестованы 14 объектов недвижимости, а также произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты, бизнес-джеты, автомобили. Кроме того, заморожены связанные с Россией активы на 8,5 миллиарда швейцарских франков, что эквивалентно 10,4 миллиарда долларов США, или 995 миллиардам рублей.

Проведение референдума поддержало большинство избирателей и кантонов Швейцарии – было собрано более 130 тысяч подписей. В стране также прошли несколько митингов за отмену санкций.

Швейцария придерживалась политики нейтралитета с 1848 года.