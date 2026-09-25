Швейцарцы на референдуме ответят на два вопроса о нейтралитете Politico: референдум по нейтралитету может помешать санкциям Швейцарии против РФ

Москва25 сен Вести.Граждане Швейцарии 27 сентября ответят на два вопроса о нейтралитете. В этот день в Конфедерации пройдет референдум о сохранении швейцарского нейтралитета. Главные вопросы плебисцита – может ли нейтральное государство сотрудничать с НАТО и может ли вводить санкции.

Референдум в Швейцарии определит судьбу швейцарских санкций против России, отмечает газета Politico.

Строгий нейтралитет фактически лишит страну возможности объявлять санкции без одобрения Совета Безопасности ООН отмечают журналисты издания

В Politico пояснили, что так как РФ обладает правом вето в Совете Безопасности ООН, то новый порядок введения санкций сузит возможности Берна вводить новые ограничения против Москвы.

С 2022 года Швейцария присоединилась к части антироссийских санкций ЕС. На территории Швейцарской Конфедерации арестованы 14 объектов недвижимости, а также произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты, бизнес-джеты, автомобили. В стране также заморожены связанные с Россией активы на 8,5 миллиарда швейцарских франков, что эквивалентно 10,4 миллиарда долларов США или 995 миллиардам рублей.

Инициативу плебисцита поддержали большинство избирателей и кантонов Швейцарии. Было собрано более 130 тысяч подписей в поддержку проведения народного волеизъявления. В стране также прошли несколько митингов за отмену санкций. Но руководству Конфедерации эта инициатива пришлась не по душе.

Швейцария придерживалась политики нейтралитета с 1848 года.