Москва28 авгВести.Референдум в Швейцарии по законопроекту "О нейтралитете", намеченный на 27 сентября 2026 года, может повлечь отмену действующих ограничений в отношении России, заявила представитель швейцарского МИД Леа Цюрхер в интервью газете "Известия".
В случае принятия законопроекта Берн лишится возможности присоединяться к санкциям против стран, участвующих в вооруженных конфликтах.
Таким образом, в частности, станет невозможным присоединение к санкциям Евросоюзаприводят "Известия" слова Цюрхер
В частности, это коснется ограничительных мер Евросоюза, вводимых в отношении России с февраля 2022 года. Положения законопроекта предполагают не только отказ от введения новых ограничений, но и пересмотр уже действующих санкций, заключила Цюрхер.
Швейцария присоединилась к ряду мер 20-го пакета антироссийских санкций Евросоюза.