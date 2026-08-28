В Швейцарии допустили отмену санкций против России после референдума

В Швейцарии не исключили отмену антироссийских санкций после референдума В Швейцарии допустили отмену санкций против России после референдума

Москва28 авг Вести.Референдум в Швейцарии по законопроекту "О нейтралитете", намеченный на 27 сентября 2026 года, может повлечь отмену действующих ограничений в отношении России, заявила представитель швейцарского МИД Леа Цюрхер в интервью газете "Известия".

В случае принятия законопроекта Берн лишится возможности присоединяться к санкциям против стран, участвующих в вооруженных конфликтах.

Таким образом, в частности, станет невозможным присоединение к санкциям Евросоюза приводят "Известия" слова Цюрхер

В частности, это коснется ограничительных мер Евросоюза, вводимых в отношении России с февраля 2022 года. Положения законопроекта предполагают не только отказ от введения новых ограничений, но и пересмотр уже действующих санкций, заключила Цюрхер.

Швейцария присоединилась к ряду мер 20-го пакета антироссийских санкций Евросоюза.