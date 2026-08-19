Швейцария присоединилась к ряду мер 20-го пакета антироссийских санкций Власти Швейцарии присоединились к ряду мер 20-го пакета санкций против РФ

Москва19 авг Вести.Швейцарские власти расширили санкции против России, приняв ряд мер из 20-го пакета мер Евросоюза в отношении России, говорится в пресс-релизе.

Федеральный Совет 19 августа принял решение принять дополнительные меры из 20-го пакета санкций ЕС против РФ говорится в сообщении

В частности, в сфере энергетики в Берне решили запретить обслуживание танкеров для СПГ, ледоколов и терминалов сжиженного газа в РФ. Также была запрещена прямая продажа танкеров России, а в контрактах с третьими странами теперь обязательно требование о запрете перепродажи в РФ.

В торговой части санкционного пакета Швейцария запускает механизм противодействия обходу действующих ограничений. Это, как указано в документе, означает, в том числе запрет на вывоз ряда товаров в Киргизию.

В финансовом секторе швейцарские власти, помимо прочего, закрыли доступ к российским криптоплатформам. Также запрещена поддержка российских цифровых валют, включая цифровой рубль.

Ранее Швейцария также расширила список антироссийских санкций, добавив 45 организаций и 9 физических лиц.