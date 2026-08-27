Посольство РФ: Швейцария уничтожит свое реноме в случае кражи российских активов Посольство РФ в Берне: конфискация российских активов уничтожит реноме Швейцарии

Москва27 авг Вести.Элиты в Швейцарии осознают, что воровство замороженных активов РФ уничтожит реноме страны как спокойной гавани для инвесторов. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Берне.

Там уточнили, что швейцарские высокопоставленные лица в прошлом подчеркивали неприемлемость конфискации российских активов.

Швейцарские элиты прекрасно понимают, что воровство российских активов окончательно уничтожит реноме Швейцарии как "безопасной гавани" для иностранных инвесторов заявили в посольстве

В дипмиссии ранее подчеркнули, что заморозка российских активов властями Швейцарии противоречит нейтральному статусу государства.

Между тем официальный представитель Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш отметил, что Берн не имеет юридических оснований для конфискации замороженных российских активов.