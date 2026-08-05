Посол Гармонин опроверг заявления о вмешательстве РФ в дела Швейцарии Гармонин: РФ не вмешивается во внутренние дела Швейцарии

Москва5 авг Вести.Россия не вмешивается во внутренние дела Швейцарии. Об этом сообщил посол РФ в Берне Сергей Гармонин.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что заявления об обратном являются безосновательными инсинуациями со стороны местных СМИ.

Ни посольство России в Берне, ни другие российские дипмиссии в конфедерации, ни Министерство иностранных дел России не вмешиваются во внутренние дела Швейцарии заявил Гармонин

По словам дипломата, в швейцарской прессе в последнее время появляются инсинуации о "мнимом вмешательстве" Москвы во внутренние дела Швейцарии, в частности в контексте референдума по законодательной инициативе "О нейтралитете".

Между тем постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский назвал швейцарский нейтралитет "условным", поскольку страна присоединилась ко всем антироссийским санкциям.

Ранее швейцарские власти сообщили, что 27 сентября в стране пройдет референдум по народной законодательной инициативе "О нейтралитете", которая подразумевает введение запрета на присоединение к любым санкциям, кроме утвержденных Советом Безопасности ООН, а также закрепление в конституции страны принципа вечного вооруженного нейтралитета.