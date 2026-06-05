Москва5 июнВести.Швейцария – недружественная для России страна, а потому не может быть местом встречи президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил российский посол в Берне Сергей Гармонин.
В интервью РИА Новости он отметил, что Швейцария безапелляционно поддерживает Украину.
Конфедерация – недружественная нам страна, она четко идет в антироссийском фарватере коллективного Западасказал он
По словам дипломата, нейтралитет Берна уже давно остался в прошлом.
Ранее посол рассказал, что швейцарские власти не решились публично выразить соболезнования в связи с организованным вооруженными силами Украины терактом в городе Старобельск Луганской Народной Республики.