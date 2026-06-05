Посол о встрече Путина и Зеленского в Берне: Швейцария – недружественная страна

Посол РФ рассказал, возможна ли встреча Путина и Зеленского в Швейцарии Посол о встрече Путина и Зеленского в Берне: Швейцария – недружественная страна

Москва5 июн Вести.Швейцария – недружественная для России страна, а потому не может быть местом встречи президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил российский посол в Берне Сергей Гармонин.

В интервью РИА Новости он отметил, что Швейцария безапелляционно поддерживает Украину.

Конфедерация – недружественная нам страна, она четко идет в антироссийском фарватере коллективного Запада сказал он

По словам дипломата, нейтралитет Берна уже давно остался в прошлом.

Ранее посол рассказал, что швейцарские власти не решились публично выразить соболезнования в связи с организованным вооруженными силами Украины терактом в городе Старобельск Луганской Народной Республики.