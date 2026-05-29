"Не хватило мужества": посол о молчании Швейцарии после атаки ВСУ на Старобельск Посол РФ осудил непубличные соболезнования Швейцарии после теракта ВСУ в ЛНР

Москва29 мая Вести.Швейцарские власти не решились публично выразить соболезнования в связи с организованным Вооруженными силами Украины (ВСУ) терактом в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Об этом заявил посол России в конфедерации Сергей Гармонин.

По его словам, представители Берна выразили ему как главе дипмиссии соболезнования только в ходе личной беседы в швейцарском внешнеполитическом ведомстве, куда Гармонин 28 мая был приглашен на встречу.

Представители страны выразили обеспокоенность эскалацией конфликта на Украине и обсудили вопрос использования баллистических ракет "Орешник".

Отмечу, что в ходе беседы представительница конфедерации высказала соболезнования в связи с трагедией в Старобельске. Жаль, что швейцарской дипломатии не хватает мужества заявить об этом публично сказал посол в разговоре с ТАСС

Гармонин подчеркнул, что даже такой непубличный подход выделяется на фоне позиции большинства европейских столиц, которые игнорируют военные преступления Киева, включая удары по гражданским объектам.

Собеседник агентства акцентировал внимание на "преднамеренном характере террористического удара вооруженных формирований киевского режима по колледжу в Старобельске" и призвал Швейцарию "самым серьезным образом отнестись к предупреждению МИД России о необходимости эвакуации дипломатов из Киева для их же безопасности".

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального педагогического колледжа в ЛНР. В здании в тот момент находились 86 учащихся от 14 до 18 лет и один работник. По последним данным МЧС, погиб 21 человек, еще 44 были ранены.

В ответ на террористическую атаку ВСУ российская армия поразила объекты украинского военного управления, авиабазы и предприятия ОПК противника. Среди разрушенных объектов — здание штаба командования Сухопутных войск ВСУ в центре Киева.

Помимо "Орешника", в ходе массированного удара использовались гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", крылатые ракеты "Циркон" и аэробаллистические ракеты "Искандер".

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары по объектам гражданской инфраструктуры не планировались и не наносились.

25 мая в российском МИД сообщили, что в ответ на атаки украинских националистов на мирное население ВС РФ будут последовательно бить по центрам принятия решений на Украине.