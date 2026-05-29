Посол РФ указал на нехватку мужества у Швейцарии для соболезнований Старобельску Гармонин: Швейцарии не хватило мужества выразить соболезнования Старобельску

Москва29 мая Вести.Швейцарским властям не хватило мужества публично выразить России соболезнования в связи с ударом украинских боевиков по Старобельску. На это указал посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.

В комментарии ТАСС он отметил, что слова соболезнования Швейцария выразила лишь в частном порядке, в личной беседе в МИД конфедерации.

В ходе беседы представительница конфедерации высказала соболезнования в связи с трагедией в Старобельске. Жаль, что швейцарской дипломатии не хватает мужества заявить об этом публично сказал Гармонин

ВСУ 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж. В результате украинских ударов погиб 21 человек, еще 65 пострадали.

Российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации заявил, что РФ не оставит без ответа террористические акции киевского режима. По его словам, жестокость, с которой украинские боевики атаковали общежитие и здание колледжа в Старобельске, можно сравнить с действиями нацистов и их пособников в период Второй мировой войны.