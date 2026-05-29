Москва29 маяВести.Швейцарским властям не хватило мужества публично выразить России соболезнования в связи с ударом украинских боевиков по Старобельску. На это указал посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
В комментарии ТАСС он отметил, что слова соболезнования Швейцария выразила лишь в частном порядке, в личной беседе в МИД конфедерации.
В ходе беседы представительница конфедерации высказала соболезнования в связи с трагедией в Старобельске. Жаль, что швейцарской дипломатии не хватает мужества заявить об этом публичносказал Гармонин
ВСУ 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж. В результате украинских ударов погиб 21 человек, еще 65 пострадали.
Российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации заявил, что РФ не оставит без ответа террористические акции киевского режима. По его словам, жестокость, с которой украинские боевики атаковали общежитие и здание колледжа в Старобельске, можно сравнить с действиями нацистов и их пособников в период Второй мировой войны.