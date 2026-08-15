В Швейцарии объем замороженных российских активов вырос до 877,5 млрд рублей

Сумма замороженных российских активов в Швейцарии выросла В Швейцарии объем замороженных российских активов вырос до 877,5 млрд рублей

Москва15 авг Вести.Объем российских финансовых активов, замороженных в Швейцарии, к июню 2026 года вырос до 8,5 млрд швейцарских франков (около 877,5 млрд рублей) с 7,4 млрд франков годом ранее. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) Фабиан Майенфиш.

Помимо денежных средств, под заморозкой находятся 14 объектов недвижимости, а также автомобили, произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты, принадлежащие подсанкционным лицам и организациям.

Отдельно в Швейцарии иммобилизованы резервы активы Центробанка России. К июню их объем составил 6,8 млрд франков (около 659,6 млрд рублей) против 7,2 млрд франков годом ранее.

Майенфиш не стал уточнять, участвует ли Швейцария в обсуждении передачи замороженных российских активов из Euroclear в новую депозитарную организацию Евросоюза для их использования в интересах Киева.

Швейцария внимательно следит за международными обсуждениями по поводу замороженных активов Центрального банка России сообщил представитель SECO

Он добавил, что Берн считает важным соблюдение верховенства закона и международного права, а также сохранение финансовой стабильности.

Ранее в Финляндии призвали ЕС вернуть России активы ради мира на Украине. Текущие действия лишь усиляют ответные действия Москвы, считают там.