В Госдуме прокомментировали стремление Швейцарии к вечному нейтралитету Депутат Толмачев: стремление Швейцарии к вечному нейтралитету необычно

Москва28 авг Вести.Стремление Швейцарии к вечному нейтралитету смелое и необычное на фоне русофобской истерии в Европе. Об этом заявил депутат Государственной думы Александр Толмачев.

При этом в беседе с NEWS.ru политик отметил, что Берн действует в своих интересах, защищая собственные принципы и задачи.

Стремление Швейцарии обрести вечный нейтралитет смелое и весьма необычное на общем фоне русофобской истерии: оно приведет к отмене санкций против России сказал Толмачев

Депутат добавил, что референдум о вечном нейтралитете Швейцарии не стоит воспринимать в качества знака перемен в европейской политике.

Ранее представитель швейцарского Министерства иностранных дел Леа Цюрхер заявила, что референдум в Швейцарии по законопроекту "О нейтралитете" может привести к отмене действующих ограничений в отношении Москвы.