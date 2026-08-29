В Швейцарии прошел митинг за отмену санкций В Швейцарии прошла акция в поддержку отмены односторонних санкций

Москва29 авг Вести.В столице Швейцарии Берне состоялась демонстрация в поддержку нейтралитета и отмены односторонних санкций, введенных конфедерацией в том числе против России. Акция на Бундесплац перед парламентом собрала около 2 тысяч человек.

Мероприятие проходило под лозунгами "Нет — НАТО, да — нейтралитету" и "Нет войне и санкциям", передает ТАСС. Митингующие также выступили против размывания швейцарского нейтралитета.

Демонстрация проводилась перед общенациональным референдумом, который состоится 27 сентября.

Ранее в МИД РФ заявили, что Швейцария придерживается устойчивой линии на ужесточение выдачи виз гражданам России.