Москва29 авгВести.В столице Швейцарии Берне состоялась демонстрация в поддержку нейтралитета и отмены односторонних санкций, введенных конфедерацией в том числе против России. Акция на Бундесплац перед парламентом собрала около 2 тысяч человек.
Мероприятие проходило под лозунгами "Нет — НАТО, да — нейтралитету" и "Нет войне и санкциям", передает ТАСС. Митингующие также выступили против размывания швейцарского нейтралитета.
Демонстрация проводилась перед общенациональным референдумом, который состоится 27 сентября.
Ранее в МИД РФ заявили, что Швейцария придерживается устойчивой линии на ужесточение выдачи виз гражданам России.