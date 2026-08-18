МИД РФ: Швейцария проводит устойчивую линию на ужесточение виз россиянам Консул РФ Попов заявил об ужесточении выдачи виз россиянам в Швейцарии

Москва18 авг Вести.Швейцария придерживается устойчивой линии на ужесточение выдачи виз гражданам России. Об этом РИА Новости заявил генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов.

По словам дипломата, сейчас у россиян нет гарантий получения визы независимо от цели поездки. Граждане сталкиваются с множественными отказами, а в случае одобрения заявления разрешение зачастую выдают строго на даты запланированной поездки.

Можем констатировать, что идет действительно такая устойчивая линия на ужесточение выдачи виз россиянам сказал Игорь Попов

О жалобах россиян на ужесточение политики швейцарской дипмиссии в Москве говорил в начале июне посол России в Берне Сергей Гармонин. В российском посольстве в Берне отмечали, что с проблемами сталкиваются и российские дипломаты.

В ноябре 2025 года Еврокомиссия объявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз. Теперь для каждой поездки необходимо запрашивать отдельное разрешение. В МИД России неоднократно критиковали ужесточение визовых правил, называя его дискриминацией по национальному признаку.