Москва30 авг Вести.В настоящий момент наблюдается наращивание антироссийской активности серди швейцарских властей. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

Берн все больше вовлекается в военную деятельность НАТО, подогревает антироссийские настроения среди швейцарского населения - к примеру, в июньском докладе швейцарской разведслужбы наша страна названа главнейшей угрозой для конфедерации - и поддерживает линию коллективного Запада на продолжение конфронтации с Россией сказал Гармонин

Ранее посол заявил, что Россия практически полностью утратила доверие к Швейцарии как к площадке для организации важных политических контактов.