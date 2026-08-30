Гармонин: доверие к Швейцарии как переговорной площадке практически исчерпано

Гармонин заявил о потере доверия к Швейцарии как к площадке для переговоров Гармонин: доверие к Швейцарии как переговорной площадке практически исчерпано

Москва30 авг Вести.Россия практически полностью утратила доверие к Швейцарии как к площадке для организации важнейших политических контактов. Об этом заявил посол РФ в Берне Сергей Гармонин.

В беседе с ТАСС он отметил, что желание швейцарцев предоставить свои "добрые услуги" не гарантирует, что Москва будет готова ими воспользоваться.

Наше доверие к Швейцарии как площадке для организации важнейших политических контактов практически исчерпано сказал Гармонин

Дипломат напомнил, что швейцарская сторона последовательно проводит недружественную политику в отношении Москвы.

Ранее в посольстве России в Берне подчеркнули, что заморозка российских активов властями Швейцарии противоречит нейтральному статусу страны.

Там также указали, что воровство замороженных активов РФ уничтожит реноме страны как спокойной гавани для инвесторов, а элиты в Швейцарии осознают это.