Москва30 авгВести.Россия практически полностью утратила доверие к Швейцарии как к площадке для организации важнейших политических контактов. Об этом заявил посол РФ в Берне Сергей Гармонин.
В беседе с ТАСС он отметил, что желание швейцарцев предоставить свои "добрые услуги" не гарантирует, что Москва будет готова ими воспользоваться.
Наше доверие к Швейцарии как площадке для организации важнейших политических контактов практически исчерпаносказал Гармонин
Дипломат напомнил, что швейцарская сторона последовательно проводит недружественную политику в отношении Москвы.
Ранее в посольстве России в Берне подчеркнули, что заморозка российских активов властями Швейцарии противоречит нейтральному статусу страны.
Там также указали, что воровство замороженных активов РФ уничтожит реноме страны как спокойной гавани для инвесторов, а элиты в Швейцарии осознают это.