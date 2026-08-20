Москва20 авгВести.Власти Швейцарии впервые начали отказывать гражданам России во въезде в страну для прохождения лечения, не предоставляя при этом объяснений, заявил генконсул России в Женеве Игорь Попов в интервью РИА Новости.
Впервые за все время вообще, как мне говорили коллеги-медики, которые работали с клиентами из России, было несколько отказов по выезду на лечение. Раньше такого не былоприводит РИА Новости слова Попова
Отказы приведут к тому, что в бюджет Швейцарии не поступят значительные средства, отметил генконсул.
Люди потратили деньги, которые в итоге пойдут в бюджет, перевели их в какую-то клинику, а им отказывают. Это ситуация исключительнаяподчеркнул Попов
По его словам, Швейцария последовательно ужесточает правила выдачи виз россиянам.