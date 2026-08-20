Швейцария начала отказывать россиянам во въезде для лечения

Швейцария впервые отказала во въезде нуждающимся в лечении россиянам Швейцария начала отказывать россиянам во въезде для лечения

Москва20 авг Вести.Власти Швейцарии впервые начали отказывать гражданам России во въезде в страну для прохождения лечения, не предоставляя при этом объяснений, заявил генконсул России в Женеве Игорь Попов в интервью РИА Новости.

Впервые за все время вообще, как мне говорили коллеги-медики, которые работали с клиентами из России, было несколько отказов по выезду на лечение​​​. Раньше такого не было приводит РИА Новости слова Попова

Отказы приведут к тому, что в бюджет Швейцарии не поступят значительные средства, отметил генконсул.

Люди потратили деньги, которые в итоге пойдут в бюджет, перевели их в какую-то клинику, а им отказывают. Это ситуация исключительная подчеркнул Попов

По его словам, Швейцария последовательно ужесточает правила выдачи виз россиянам.