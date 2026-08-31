Москва31 авг Вести.Посольство России в Берне заявило, что демонизация РФ швейцарскими властями и антироссийские подходы местных СМИ вышли на новый уровень. В связи с этим Москва окончательно перестала воспринимать конфедерацию как нейтральное государство, а ее потенциал в качестве посреднической площадки для диалога считает исчерпанным.

В российском дипломатическом ведомстве отметили, что швейцарские СМИ устраивают "охоту на ведьм" против любого, кто проявляет дружественный подход к России или контактирует с дипломатами.

При этом в посольстве подчеркнули, что ключевой задачей дипмиссии остается подготовка базы для возможного восстановления двустороннего диалога в будущем, когда сложится подходящая обстановка.