Боссхард: европейские правительства не заинтересованы в мире на Украине

Подполковник Боссхард: европейским правительствам не нужен мир на Украине Боссхард: европейские правительства не заинтересованы в мире на Украине

Москва30 авг Вести.Европейские правительства могут обеспечивать собственную безопасность чековой книжкой и не заинтересованы в мирном урегулировании украинского конфликта. Таким мнением поделился бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ (2014-2020), подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

По его словам, которые передает ТАСС, европейские лидеры предпочитают оставлять борьбу на фронте другим.

То, как европейские правительства и часть медиа обходятся со Швейцарией и ее нейтралитетом, показывает, что они никоим образом не заинтересованы в мире ни на Украине, ни в Персидском заливе, ни где-либо еще сказал Боссхард на акции в поддержку швейцарского нейтралитета

Он добавил, что Швейцарию хотят привлечь к этой "трусливой политике".

Накануне в Берне состоялась акция в поддержку нейтралитета и отмены односторонних санкций, введенных швейцарской стороной, в том числе против России. Демонстрация прошла под лозунгами "Нет — НАТО, да — нейтралитету" и "Нет войне и санкциям".

Ранее представитель швейцарского МИД Леа Цюрхер рассказала, что референдум в Швейцарии по законопроекту "О нейтралитете", намеченный на 27 сентября 2026 года, может повлечь отмену действующих антироссийских ограничений.