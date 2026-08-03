Экс-премьер Италии указал на нежелание Европы содействовать диалогу по Украине Джузеппе Конте: Европа не хочет содействовать украинскому урегулированию

Москва3 авг Вести.Европейские страны не желают способствовать урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте, его слова передает газета Stampa.

Я выступаю за переход к переговорам — то, чего не хочет Европа. Вместо "коалиции желающих", имею ввиду Францию, Британию и Германию, нам нужна европейская "коалиция смелых" сообщил экс-премьер страны

Он также выступил против поставок военной помощи Украине.

Мне кажется, что Украина располагает очень мощным военным арсеналом. Кроме того, в этом замешаны и ультраправые элементы, а также уже существует соответствующий рынок, поэтому возникает вопрос, куда попадает это оружие рассказал Котре

В июне евродепутат от итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд" Данило Делла Валле заявил, что вместо финансирования военных усилий Киева Европе следует занять более активную позицию в дипломатии и начать способствовать переговорам.

При этом политолог Алекс Крайнер рассказал, что капитуляция Украины будет означать обнуление всех ее займов и облигаций, которыми владеют иностранные кредиторы, поэтому Западу необходимо продолжение боевых действий.