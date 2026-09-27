Москва27 сен Вести.Жители Швейцарии проголосовали против инициативы "Сохраним швейцарский нейтралитет" на референдуме. Об этом следует из данных, опубликованных Федеральным статистическим бюро страны.

Для принятия инициатива должна была набрать двойное большинство — за нее должно было высказаться больше половины всех жителей страны, а также более половины швейцарских кантонов. В итоге 68,69% участвовавших в голосовании швейцарцев, а также 17 кантонов из 26 выступили против инициативы.

На референдум выносился вопрос о закреплении в конституции страны нейтралитета Швейцарии как "постоянного и вооруженного", установление для нее запретов на вступление в какой бы то ни было военный альянс, участие в вооруженных конфликтах между третьими странами и введение санкций против воюющих государств.

В случае успеха страна была бы не вправе вступить в НАТО и вводить санкции без одобрения Совета Безопасности ООН.

С 2022 года Швейцария присоединилась к части антироссийских санкций ЕС. На территории Конфедерации арестованы 14 объектов недвижимости, а также произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты, бизнес-джеты, автомобили. В стране также заморожены связанные с Россией активы на 8,5 миллиарда швейцарских франков, что эквивалентно 10,4 миллиарда долларов США, или 995 миллиардам рублей.

Инициативу референдума поддержали большинство избирателей и кантонов Швейцарии. Было собрано более 130 тысяч подписей в поддержку проведения народного волеизъявления. В стране также прошли несколько митингов за отмену санкций.

Швейцария придерживалась политики нейтралитета с 1848 года.