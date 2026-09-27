Международная коалиция во главе с США завершила передачу всех военных баз Ираку

Международная коалиция во главе с США передала все военные базы Ираку Международная коалиция во главе с США завершила передачу всех военных баз Ираку

Москва27 сен Вести.Международная коалиция, возглавляемая США, закончила передачу всех военных баз вооруженным силам Ирака, заявил глава пресс-службы органов безопасности Ирака Саад Маан в интервью телеканалу Al-Jazeera.

Международная коалиция передала иракским властям все военные базы и штабы. После 30 сентября в Ираке не останется боевых или учебных сил коалиции отметил Маан

Иракские военные готовы обеспечить безопасность по всей стране после того, как из Ирака уйдут войска коалиции. Власти Ирака начнут строить отношения со странами коалиции на двусторонней основе, уточнил Маан.

О выводе всех подразделений международной коалиции с баз в Ираке, за исключением баз в Иракском Курдистане, и завершении миссии военных советников международной коалиции стало известно в конце января 2026 года.

В июле на встрече с иракским премьер-министром Али аз-Зейди аз-Зейди в Вашингтоне президент США Дональд Трамп заявил, что "размещение американских войск в Ираке больше не требуется".