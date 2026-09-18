США демонтируют системы ПВО на севере Ирака перед выводом войск

США перед выводом войск из Ирака разобрали свои системы ПВО США демонтируют системы ПВО на севере Ирака перед выводом войск

Москва18 сен Вести.Американские военные, находящиеся в Иракском Курдистане, начали демонтаж систем противовоздушной обороны (ПВО) в рамках подготовки к полному выводу контингента международной коалиции с территории Ирака, сообщил телеканал Al Hadath.

Ожидается, что этот процесс завершится к концу сентября текущего года.

Источники телеканала добавили, что наряду с этим начался вывод тяжелой военной техники из автономного региона, расположенного на севере Ирака.

По их словам, ежедневно международная коалиция выводит за пределы иракской территории как минимум одну колонну военной техники. Напомним, что

О выводе всех подразделений с баз на территории Ирака, за исключением Иракского Курдистана, и завершении миссии военных советников международной коалиции стало известно в конце января 2026 года.

В середине июля на встрече с иракским премьером Али аз-Зейди аз-Зейди в Вашингтоне президент США Дональд Трамп заявил, что "размещение американских войск в Ираке больше не требуется".