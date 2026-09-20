Иран не исключил прекращения воздушного сообщения со всеми странами Shafaq news: Иран предупредил Ирак о вероятности прекращения авиасообщения

Москва20 сен Вести.Иран уведомил Ирак о возможной остановке авиасообщения "со всеми странами", начиная со вторника, 22 сентября, сообщил иракский портал Shafaq news со ссылкой на источник в органах безопасности арабской республики.

По данным ведомства, в случае реализации этой меры она может продлиться несколько дней. Причины данного решения не уточняются.

Собеседник портала добавил, что иракская сторона пока не предпринимала никаких шагов в связи с получением уведомления.

Ранее стало известно, что США могут ввести санкции в отношении компаний, которые сотрудничают с иранскими авиаперевозчиками.