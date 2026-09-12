Ирак закроет КПП "Шаламче" на границе с Ираном

Reuters: Ирак закрывает КПП "Шаламче" на границе с Ираном Ирак закроет КПП "Шаламче" на границе с Ираном

Москва12 сен Вести.Власти Ирака закрывают КПП "Шаламче" на границе с Ираном по соображениям безопасности после атаки на нефтепровод в Саудовской Аравии, передает агентство Reuters.

Власти Ирака приказали закрыть КПП "Шаламче" на границе с Ираном в качестве меры предосторожности после недавних атак на Саудовскую Аравию отмечает Reuters

В Ираке проходит широкомасштабная операция по розыску виновных в атаке на нефтепровод в Саудовской Аравии.

Эр-Рияд заявил, что нефтепровод для поставки нефти с восточных месторождений к портам на западе страны в обход Ормузского пролива подвергся атакам беспилотников (БПЛА) из Ирака. Работа нефтепровода приостановлена.

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди распорядился немедленно начать расследование и установить, кто запустил дроны.